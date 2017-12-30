Ранее Россия отказала в выдаче визы члену делегации Конгресса США, сенатору-демократу Джин Шахин

В ответ на це решение сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррасо скасувалы свою поездке в Россию. Сообщается, что визит был запланирован на 11 января, - сообщило посольство РФ в Вашингтоне в пятницу, 29 декабря, сообщает DW.

Решение отказать в визе члену делегации Сената является "крайне неудачным и противоречит попыткам улучшить отношения между нашими странами", - говорится в заявлении Джонсона, председателя сенатского комитета по национальной безопасности и правительственных делах.

Как сообщалось ранее, США в ответ на сокращение численности сотрудников дипломатической миссии в РФ приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России.