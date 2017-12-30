|Сенаторы США отменили свои поездки в Россию
|30.12.2017 16:45
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Ранее Россия отказала в выдаче визы члену делегации Конгресса США, сенатору-демократу Джин ШахинРоссия отказала в выдаче визы члену делегации Конгресса США, сенатору-демократу Джин Шахин.
Фото: з відкритих джерел
В ответ на це решение сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррасо скасувалы свою поездке в Россию. Сообщается, что визит был запланирован на 11 января, - сообщило посольство РФ в Вашингтоне в пятницу, 29 декабря, сообщает DW.
Решение отказать в визе члену делегации Сената является "крайне неудачным и противоречит попыткам улучшить отношения между нашими странами", - говорится в заявлении Джонсона, председателя сенатского комитета по национальной безопасности и правительственных делах.
Как сообщалось ранее, США в ответ на сокращение численности сотрудников дипломатической миссии в РФ приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России.
Напомним, 28 июля Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек. Ровно такое количество представителей российской дипмиссии осталась в США после того, как 29 декабря 2016 был выслан 35 российских дипломатов и закрыты два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве.