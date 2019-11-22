У Беверлі-Хіллз пройшов вечір Violet Grey x Victoria Beckham Beauty, присвячений запуску нової косметичної лінійки Вікторії Бекхем. У розробці продукту брав судьба німецький професор регенеративної медицини Аугустінус Бадер, кремами якого користується і сама Вікторія.



Переглянути цей допис в Instagram “Victoria Beckham has made no secret of her love for Augustinus Bader’s cult creams, so when it came to creating the debut skincare product for her Victoria Beckham Beauty line, teaming up with the man himself made perfect sense.” - @britishvogue - Introducing the Cell Rejuvenating Priming Moisturizer from @victoriabeckhambeauty in partnership with #AugustinusBader. Launches tomorrow, November 19th at 8AM PST // 11AM EST // 4PM GMT. - Sign up now to be the first to know when it launches at AugustinusBader.com. - #AugustinusBader #VictoriaBeckhamBeauty #VictoriaBeckham #New #beauty #skincare #radiance #primer #moisturizer #partnership #britishvogue Допис, поширений Augustinus Bader (@augustinusbader) 18 Лис 2019 р. о 12:03 PST



До урочистого вечора, який організували Лінда Резник і Кассандра Грей, приєдналися Мелані Гріффіт, Румер Уїлліс, Саманта Ронсон, а також Кім і Кортні Кардашьян.



Після вечірки Вікторія поділилася знімком в своєму Instagram-акаунті, на якому позує в оточенні старших сестер Кардашьян, і підписала його:



«Так весело відсвяткували запуск мого нового зволожуючого праймера».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 21 Лис 2019 р. о 12:57 PST

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