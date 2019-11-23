На акаунт Ріанни в Instagram підписано 77 мільйонів, а сама зірка часто радує відвертими знімками в купальниках і білизна. І вчора зірка в рамках рекламної кампанії свого бренду FENTY опублікувала серію дуже гарячих фото в бікіні. Тепер підписники переживають, що Ріанну можуть заблокувати в соціальній мережі через занадто відверті фото.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 20 Лис 2019 р. о 3:25 PST



Нагадаємо, Instagram вже видаляв сторінку зірки в 2014 році. Тоді вона виклала в свій аккаунт фото топлес, які були зроблені для одного з американських журналів.

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