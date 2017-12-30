Вооруженный человек, захвативший отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сообщил Бех.

Также, по словам Ярослава Тракало, спикера Нацполиции, мужчина в маске зашел в отделение почты с целью ограбления.

В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Напомним, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.

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