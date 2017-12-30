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Пионтковский: Слово "вор" в русском языке очень многозначно, и Путин соответствует ему во всех смыслах
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30.12.2017 16:51
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Забастовка избирателей против избрания президента РФ Владимира
Путина на очередной срок является конституционным актом
гражданского неповиновения нелегитимной власти, считает российский
политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Пионтковский: "Элиты" в смятении и растерянности. Акела
промахнулся со своими внешнеполитическими авантюрами Фото:
svoboda.org "Сегодня Навальный – единственный политик в
стране, по призыву которого в десятках городов России выходят на
марши протеста тысячи молодых людей. Не фанатики Навального или
адепты какого-то его культа, а сознательные граждане России с
политически актуальными лозунгами, главный из которых:
"Путин – вор". Слово "вор" в русском языке очень многозначно,
и Путин соответствует ему во всех смыслах", – отметил
политолог.Он подчеркнул, что с 2012 года Путин является
самозванцем, грубо нарушившим конституционное ограничение
длительности пребывания на посту президента."По призыву самого
Путина никогда не выйдет столько людей. Ему могут только привезти
на автобусах – несчастных бюджетников, и в дорогих
лимузинах – продажных мастеров культуры. Объявленная штабом
Навального забастовка избирателей – конституционный акт
гражданского неповиновения нелегитимной власти", – пояснил
публицист.По мнению Пионтковского, история краха авторитарных
режимов в мире имеет общие закономерности."Универсальным рецептом
их падения является соединение двух взаимосвязанных факторов:
массовой протестной активности и раскола в верхушке режима.
Основной причиной неудачи протестного движения 2011–2012 годов
явились не ошибки оппозиции (каковых было много) и не сравнительная
малочисленность протестующих. В иных обстоятельствах и двухсот
тысяч демонстрантов было бы довольно для падения власти, не имеющей
активной и бескорыстной массовой поддержки. А путинский режим такой
поддержкой ни тогда, ни сегодня не обладал и не обладает", –
рассказал он.Политолог считает, что устойчивость режима Путина
связана с тем, что президент рассматривается элитами как
политическое прикрытие."Сегодня ситуация совершенно иная. "Элиты" в
смятении и растерянности. Акела промахнулся со своими
внешнеполитическими авантюрами и не способен более выполнять свои
важнейшие функции политического прикрытия и гаранта безопасности.
Более того, он превратился в основную угрозу безопасности своего
окружения. Мы уже живем немного в другой стране. Впервые с 2000
года наше будущее не назначено, а открыто. Оно зависит сегодня от
нашей решимости, наших усилий, нашей самоотверженности.
"Ампутинация" или гангрена. Родина или ее смерть", – подытожил
он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года. Пока единственным зарегистрированным
кандидатом является руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский.Журналистка Собчак, действующий президент
РФ Путин и основатель партии
"Яблоко" Явлинский подали документы в Центризбирком и
начали сбор подписей для регистрации.Российский оппозиционный
политик АлексейНавальный объявил о решении участвовать в
выборах президента в декабре 2016 года, однако 25 декабря 2017
года ЦИК РФ принял решение об отказе в его
регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.Сегодня главный суд
России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы.
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