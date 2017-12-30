Забастовка избирателей против избрания президента РФ Владимира Путина на очередной срок является конституционным актом гражданского неповиновения нелегитимной власти, считает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Пионтковский: "Элиты" в смятении и растерянности. Акела промахнулся со своими внешнеполитическими авантюрами Фото: svoboda.org "Сегодня Навальный – единственный политик в стране, по призыву которого в десятках городов России выходят на марши протеста тысячи молодых людей. Не фанатики Навального или адепты какого-то его культа, а сознательные граждане России с политически актуальными лозунгами, главный из которых: "Путин – вор". Слово "вор" в русском языке очень многозначно, и Путин соответствует ему во всех смыслах", – отметил политолог.Он подчеркнул, что с 2012 года Путин является самозванцем, грубо нарушившим конституционное ограничение длительности пребывания на посту президента."По призыву самого Путина никогда не выйдет столько людей. Ему могут только привезти на автобусах – несчастных бюджетников, и в дорогих лимузинах – продажных мастеров культуры. Объявленная штабом Навального забастовка избирателей – конституционный акт гражданского неповиновения нелегитимной власти", – пояснил публицист.По мнению Пионтковского, история краха авторитарных режимов в мире имеет общие закономерности."Универсальным рецептом их падения является соединение двух взаимосвязанных факторов: массовой протестной активности и раскола в верхушке режима. Основной причиной неудачи протестного движения 2011–2012 годов явились не ошибки оппозиции (каковых было много) и не сравнительная малочисленность протестующих. В иных обстоятельствах и двухсот тысяч демонстрантов было бы довольно для падения власти, не имеющей активной и бескорыстной массовой поддержки. А путинский режим такой поддержкой ни тогда, ни сегодня не обладал и не обладает", – рассказал он.Политолог считает, что устойчивость режима Путина связана с тем, что президент рассматривается элитами как политическое прикрытие."Сегодня ситуация совершенно иная. "Элиты" в смятении и растерянности. Акела промахнулся со своими внешнеполитическими авантюрами и не способен более выполнять свои важнейшие функции политического прикрытия и гаранта безопасности. Более того, он превратился в основную угрозу безопасности своего окружения. Мы уже живем немного в другой стране. Впервые с 2000 года наше будущее не назначено, а открыто. Оно зависит сегодня от нашей решимости, наших усилий, нашей самоотверженности. "Ампутинация" или гангрена. Родина или ее смерть", – подытожил он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Пока единственным зарегистрированным кандидатом является руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.Журналистка Собчак, действующий президент РФ Путин и основатель партии "Яблоко" Явлинский подали документы в Центризбирком и начали сбор подписей для регистрации.Российский оппозиционный политик АлексейНавальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года, однако 25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.Сегодня главный суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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