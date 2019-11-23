Чутки про ворожнечу королівських сімей ходять вже довгий час. У серпні, наприклад, принц Вільям і Кейт Міддлтон розпорядилася виключити імена Гаррі і Меган з назви їх загального благодійного фонду! Але, кажуть, останнім часом відносини в родині починають налагоджуватися.







Кілька тижнів тому вони вперше за довгий час з'явилися разом на фестивалі «Служба пам'яті», який присвячений загиблим на війні. До речі, Гаррі заперечує свою ворожнечу з братом:



«Зараз у нас різні шляхи. Але я завжди буду поруч з ним і знаю, що він теж буде поруч зі мною. На жаль, ми не бачимося так часто, як раніше, але я дуже його люблю», - поділився Гаррі в новому документальному фільмі.



А тепер інсайдер розповів британським ЗМІ, в яких стосунках перебувають герцогині:



«У той час, як між Гаррі і Вільямом була конкуренція, у герцогинь не було таких проблем. Меган чудово розуміє, що Кейт стане королевою. Її готували до цього з самого початку. У кожної з них своє життя, і вони не заважають один одному».

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