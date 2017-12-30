Закон вступит в силу с 1 января 2018

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2246-VIII" О Государственном бюджете Украины на 2018 год ", принятый Верховной Радой 7 декабря", - говорится в сообщении сайте президента .

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

В доработанном законопроекте по сравнению с проектом, представленным на первое чтение, доходы увеличены на 36570000000 гривен (или на 4,2%), в том числе по общему фонду - на 28172000000 гривен и по специальному фонду - на 8400000000 гривен.

Расходы увеличены на 40500000000 гривен (или на 4,3%), в т.ч. по общему фонду - на 28170000000 гривен и по специальному фонду - на 12330000000 гривен.

Дефицит госбюджета увеличен на 3900000000 грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискациею. Всего с спецконфискации заложено 4700000000 гривен поступлений.

Доходная часть бюджета составит 913 613 000 000 гривен, что на 18,5% больше, чем доходы госбюджета 2017 (770967000000 гривен).