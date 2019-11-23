Британська знаменитість взяла судьба в телешоу Беар Гріллс Running Wild. Під час подолання перешкод в лісі Кара Делевінь відверто розповіла про свою боротьбу з психічними проблемами. Багато хто здивується, але популярна і високооплачувана модель і актриса довгий час не вважала себе особистістю і буквально залежала від роботи.







«Я не мала жодного уявлення про те, хто я така, - зізналася Кара. - Коли я росла, у мене не було ніякої ідентичності. Душевна хвороба - це все, чим я була».



Коли Делевінь почала активно працювати, у неї з'явилася надія - люди, які наймають її, давали відчуття того, хто вона є. Але коли зірка подіумів отримувала відмову в роботі, її негативні думки поверталися.



«Все своє життя я відчувала себе знедоленою тільки тому, що ніколи не була відмінницею в школі. А я хотіла бути розумною і хотіла бути краще, ніж є, - розповіла Делевінь. - Моя голова була моїм найлютішим ворогом, кожна думка була про те, що потрібно просто вбити себе, втекти. Це було жахливо».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура делевінь хто була себе про Теги: фішки