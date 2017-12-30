В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщает корреспондент «Украинской правды», представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном здании находятся люди.

Территорию возле места инцидента оцепили, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая».

На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать «полиция диалога» — переговорщики. На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто. В полиции Харькова официально случай УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт события.

В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

«По предварительной информации, мужчина внутри «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — сообщил Тракало.

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