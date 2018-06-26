Содержания под стражей продлили до 23 августа без определения размера залога

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Рубана В. В. - подозреваемого по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 ч. 1 ст. 263 УК Украины указанное ходатайство удовлетворено. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана В. В. продлен до 23 августа 2018 года, без определения размера залога " , - сообщили в Шевченковском суде.

Напомним, Владимир Рубана задержали 8 марта 2018 близко линии разграничения в Донбассе на контрольно-пропускном пункте "майорских". По данным СБУ, в машине, которой управлял Рубан, были артиллерийские мины, гранаты, противотанковые гранатометы и другое оружие, хотели применить для терактов в Киеве. Утром 9 марта Шевченковский суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца без права на залог.