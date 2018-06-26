|Суд продлил Рубленую арест на два месяца
|26.06.2018 01:08
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Содержания под стражей продлили до 23 августа без определения размера залогаШевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей подозреваемому в подготовке теракта руководителю центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубленую на 60 суток.
Фото: Сергій Нужненко
"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Рубана В. В. - подозреваемого по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 ч. 1 ст. 263 УК Украины указанное ходатайство удовлетворено. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана В. В. продлен до 23 августа 2018 года, без определения размера залога " , - сообщили в Шевченковском суде.
Напомним, Владимир Рубана задержали 8 марта 2018 близко линии разграничения в Донбассе на контрольно-пропускном пункте "майорских". По данным СБУ, в машине, которой управлял Рубан, были артиллерийские мины, гранаты, противотанковые гранатометы и другое оружие, хотели применить для терактов в Киеве. Утром 9 марта Шевченковский суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца без права на залог.
Рубленую инкриминируют нарушение статей Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием и подготовке терактов . В тексте подозрения говорится, что Рубан готовил покушение на президента, глав МВД и СНБО.