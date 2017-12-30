Европейский банк реконструкции и развития предоставляет "Укрзализныце" под государственные гарантии кредит в сумме 150 млн евро, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Деньги будут использованы для строительства второго пути и электрификацию линии Долинская - Николаев - Колосовка на юге Украины.

По данным источника, было подписано гарантийное соглашение о выделении ЕБРР средств для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская -Николаев - Колосовка.

Реализация этого проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, которое пролегает по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

"Это позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов; поднять участковую скорость движения грузовых поездов на 20-25% и, соответственно, сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов", - добавили в ведомстве.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро. Вторую часть предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в

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