Есть такое понятие — коллективная ответственность. Его очень не любят многие россияне, а также сочувствующие им жители Украины и временно оккупированных территорий. Так и говорят — не бывает никакой коллективной ответственности. Это незаконно. Мы ничего не делали, ничего не захватывали, никого не убивали — почему мы должны за действия власти отвечать?

В каком-то смысле вы правы, дорогие россияне. Международное право не предусматривает прямой коллективной ответственности народа за действия выбранной этим народом власти. Но отвечать за них всё равно придётся. Наивно думать, что накажут только власть, а вы со своей пассивной гражданской позицией выйдете из этой ситуации чистенькими и невредимыми.

Коллективная ответственность наступает, когда другие страны разрывают торговые отношения с вашей и вы начинаете немного меньше есть и немного хуже одеваться. А потом ещё немного. И ещё.

Коллективная ответственность наступает, когда страну-агрессора заставляют платить репарации — и платит она их их вашего кармана, мои милые «хорошие немцы» (погуглите термин «good german» — он сам по себе очень интересный).И конечно же, коллективная ответственность наступает, когда в ответ на ваши гуманитарные и миротворческие бомбёжки кто-то начинает бомбить вас.

Спросите о коллективной ответственности у судетских немцев. Они не голосовали за НСДАП, многие из них даже не поддерживали Гитлера, но к 1945 году это было уже неважно. Миллионы людей были изгнаны из собственных домов и отправлены на «историческую родину». Кому повезло — доехали на товарняках. Других гнали пешком. Многие погибли по дороге. Это было чудовищно. Это было несправедливо. И это было непременно, как неизбежен удар об землю для человека, выпавшего из окна.

Судетские немцы пострадали не потому, что совершили военные преступления и были за них наказаны. Нет. Они пострадали потому, что они немцы. И никто не разбирал, хорошие они, или плохие. Россиянам, понаехавшим в Крым, а также любителям русского триколора из Украины, Грузии и других пострадавших от российской агрессии стран, стоит об этом задуматься.

Коллективная ответственность — это стихия. Чем больше какая-то страна натворила, тем больше пинков, плевков и камней будет сыпаться на людей, которых ассоциируют с этой страной. В 1945 году этими людьми были немцы. «Хорошие немцы» в том числе. В 21 веке жертвами этой стихии могут стать русские — Россия прилагает к этому массу усилий. И если это произойдёт, то вы вряд ли сможете убедить своих соседей, которые придут выволакивать вас за шкирку из вашего дома, что вы «хороший русский» и в преступлениях российской власти не виноваты. Ведь к тому времени у них может появиться своё мнение насчёт того, как должен выглядеть хороший русский — и оно вам не понравится.

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