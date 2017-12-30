Гордость многих сегодняшних власть имущих успехами 2017-го объективна, но не оправдана. Но объективность ситуации такова, что навязать электорату свой старый подход и ограничить его мышление примитивным сравнением с прошлым уже невозможно.

Социальные сети и Интернет навсегда изменили общество. Продуцирование информации в ограниченном пуле ее «производителей» более невозможно. Либо часть действующих украинских политиков попытаются вписаться в эти новые реалии, либо они должны будут уйти навсегда, информирует еizvestia.com.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Олег Устенко. По мнению автора, последний исход кажется более вероятным. И это не вопрос об их возрасте — часть возрастных политиков в Украине показали гораздо более высокий уровень модернизма по сравнению с физически молодой группой.

Эксперт считает, что прогнозный рост в 3% в 2018 г. является более чем низким. Учитывая открытость экономических систем — а они будут двигаться в среднем именно с такой же скоростью, — относительный рост Украины будет равен нулю.

«Вьетнам начиная с 2010-го ни один год не рос медленнее, чем на 4%. А некогда беднейшая Камбоджа — не менее 6%. И Турция, которая давно уже живет намного лучше, чем Украина, тоже растет в среднем около 6%. А в это же время Монголия достигала роста в 10% и выше. Перечислять можно и дальше, — констатирует факты Устенко. — Мы продолжаем оставаться успешными и счастливыми только в воображении наших местечковых политиков. Но эта иллюзия быстро исчезнет. Каждые семь лет при росте в 10% экономика удваивается. Поэтому, не обеспечив себе опережающего роста, мы рискуем остаться далеко в хвосте, и совсем скоро скрывать это будет невозможно».

Читайте: знаток рассказал, когда в "ДНР" произойдет кровавый переворот

Сводка.нет - Новости Украины и Мира