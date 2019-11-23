Ранее стало известно, что Майк Помпео сообщил нескольким представителям Республиканской партии, что планирует покинуть пост.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что госсекретарь Майк Помпео может уйти в отставку в связи с баллотированием в Сенат от штата Канзас в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, если Помпео решит идти на выборы от Канзаса, то он легко победит.

«Он любит жителей Канзаса. Если он будет полагать, что есть шанс потерять это место (в случае победы представителя Демократической партии — ред.), я думаю, что он сделает это, и он выигрывает, потому что они любят его в Канзасе», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Майк Помпео сообщил нескольким представителям Республиканской партии, что планирует покинуть пост.

Он намерен принять участие в выборах в Сенат от штата Канзас в 2020 году.

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