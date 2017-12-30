Злоумышленник, захвативший заложников в здании "Укрпочты" в Харькове, общается с правоохранителями с помощью телефонов людей, находящихся в здании. Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Олег Бех. По предварительной информации, в здании находятся 11 человек Фото: Поліція Харківщини / Facebook По словам Беха, около 14.40 неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко."Он требований не выдвигает и сообщает о том, что в определенное время будет связываться с неизвестными, которые выдвинут указанные требования. При нем находятся взрывчатые вещества, и он их применит, если не выполнят какие-то требования в дальнейшем", – сказал Бех.Он уточнил, что преступник общается с правоохранителями при помощи телефонов людей, которые находятся в помещении, при этом ведет себя довольно спокойно."По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – добавил Бех.30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находятся девять взрослых и двое детей.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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