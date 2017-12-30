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В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе
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30.12.2017 17:06
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Злоумышленник, захвативший заложников в здании "Укрпочты" в
Харькове, общается с правоохранителями с помощью телефонов людей,
находящихся в здании. Об этом заявил начальник полиции Харьковской
области Олег Бех. По предварительной информации, в здании находятся
11 человек Фото: Поліція Харківщини / Facebook По словам Беха,
около 14.40 неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты"
на улице Шевченко."Он требований не выдвигает и сообщает о том, что
в определенное время будет связываться с неизвестными, которые
выдвинут указанные требования. При нем находятся взрывчатые
вещества, и он их применит, если не выполнят какие-то требования в
дальнейшем", – сказал Бех.Он уточнил, что преступник общается
с правоохранителями при помощи телефонов людей, которые находятся в
помещении, при этом ведет себя довольно спокойно."По его голосу мы
не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем
требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не
все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно
состоялись", – добавил Бех.30
декабря неизвестный захватил отделение
"Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в
Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало
сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной
информации, в здании находятся девять взрослых и двое детей.27
декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми
лицами. По данным Генеральной
прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложников.
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