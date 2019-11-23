Россия организовала спецоперацию, чтобы переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину и отвлечь внимание от себя.

Как сообщает The New York Times, американская разведка убеждена, что с 2017 года россияне распространяют смесь уже опровергнутых конспиративных теорий вместе с реальными фактами для того, чтобы навести на мысль, что Киев, а не Москва, ответственен за взломы компьютеров Демократической партии и другие попытки вмешательства.

Отмечается, что в секретном отчете, предоставленном сенаторам-демократам и их помощникам, сотрудники американской разведки информируют, что спецоперация России удалась, поскольку «необоснованные претензии об украинском вмешательстве просочились в заявления республиканцев».

При этом американские спецслужбы считают, что по мере приближения президентской кампании в США Москва «может удвоить усилия».

Обвинения в адрес Киева основываются на заявлениях только нескольких украинцев, которые открыто критиковали Трампа в 2016 году.

Как пишет газета, эта критика — лишь «точечные удары» по сравнению с вмешательством Москвы, когда «Путин приказал военным и разведывательным органам проводить широкую кампанию влияния на американские выборы».

По данным издания, спецслужбы РФ передавали определенную информацию «влиятельным россиянам и украинцам, которые использовали ряд посредников (олигархи, бизнесмены и их партнеры) — чтобы донести до американских политиков и даже некоторым журналистам, которые, вероятно, не знали о происхождении этих материалов».

Кроме того, издание отмечает, что в распространении дезинформации принимал участие и сам президент РФ Владимир Путин, когда «начал публично выдвигать лживые теории».

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