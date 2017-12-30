Для меня снайперское дело — это высшая степень современного воинского искусства. Ты независим ни от кого. Ты сам. Ты сам должен выследить и убить своего врага. Подстеречь его. Подловить. Понять их привычки, их образ жизни. Когда они просыпаются, в какое время ходят на свой ВОП по ротации, где у них точка выхода разведгруппы.

И ты лежишь. Есть ты, есть твой второй номер. Для того чтобы убить, ты готов лежать часами. Желание увидеть врага в прицеле становится манией. Ты должен понимать, что в случае обнаружения тебя ничего не защитит, так как твоя защита — это скрытность. Легкая маскировочная накидка наброшеная поверх винтовки и прицела закрывающая голову — вот и вся твоя броня. Нет шлема, нет бронежилета. Они только мешают сделать хороший выстрел. Ты такой достижимый для врага, лежишь в нескольких сотнях метров от ДОТов и капониров, наблюдаешь наведенные на твой сектор пулеметы. Ошибишься, выдашь себя — и тебя ничего не спасет. И даже если попадешь в плен… лучше не попадать. Живым не отпустят, умирать будешь долго.

Я уважаю работу других воинов, других специализаций, без них не было возможности работать нам. Но для меня… вот для меня лично… снайпер это высшая степень воинского искусства.

Этот монолог мне как то высказал один снайпер. Я тогда был в некотором замешательстве от фанатичной преданости своему делу.

Но черт возьми — я очень уважаю этих парней. Ангелов смерти растворившихся на передовой линии. Не знаю почему вспомнил тот диалог… просто захотелось его передать. И пожелать им удачи.

P.S. Данный пост написан со слов снайпера, который умеет маскировать себя и оружие, имеет приличный опыт работы и ряд специфических умений. И это не значит что любой воин, который получил СВД должен пытаться повторять то, что тут написано. Там, где этого человека беспокоит визуальная и тепломаскировка, других должно волновать наличие средств индивидуальной защиты.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира