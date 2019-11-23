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В Индии произошло ДТП с микроавтобусом: 12 человек погибли
23.11.2019 09:15
ДТП в Индии - в аварии с микроавтобусом погибли 12 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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