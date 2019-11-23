|Джулиани обвинил Байдена в подкупе Порошенко
|23.11.2019 09:17
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Адвокат президента США Руди Джулиани обвинил возможного кандидата от демократов на будущих выборах Джо Байдена в коррупционных действиях.(function() })();
Адвокат президента США Руди Джулиани обвинил возможного кандидата от демократов на будущих выборах Джо Байдена в коррупционных действиях в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщает Mediaite со ссылкой на полученную видеозапись интервью с Джулиани, которое должно выйти в эфир в скором времени.
«Реальность такова, что президент справедливо противостоит Украине, стране с большими проблемами относительно коррупции», — заявил адвокат Трампа.
По его словам, Байден «привлек к коррупции Соединенные Штаты Америки».
«Подумайте, как ужасно, что вице-президент США подкупил президента иностранного государства, чтобы уволить прокурора, который расследует дело сына вице-президента, и каждый человек в Украине знает об этом», — сказал Джулиани.
Издание подчеркивает, что никаких доказательств в подтверждение своих слов адвокат Трампа не привел.