Адвокат президента США Руди Джулиани обвинил возможного кандидата от демократов на будущих выборах Джо Байдена в коррупционных действиях.

Адвокат президента США Руди Джулиани обвинил возможного кандидата от демократов на будущих выборах Джо Байдена в коррупционных действиях в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Mediaite со ссылкой на полученную видеозапись интервью с Джулиани, которое должно выйти в эфир в скором времени.

«Реальность такова, что президент справедливо противостоит Украине, стране с большими проблемами относительно коррупции», — заявил адвокат Трампа.

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По его словам, Байден «привлек к коррупции Соединенные Штаты Америки».

«Подумайте, как ужасно, что вице-президент США подкупил президента иностранного государства, чтобы уволить прокурора, который расследует дело сына вице-президента, и каждый человек в Украине знает об этом», — сказал Джулиани.

Издание подчеркивает, что никаких доказательств в подтверждение своих слов адвокат Трампа не привел.

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