Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что поручил своим советникам и представителям Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе организовать переговоры об освобождении украинских заложников. Порошенко: 10 января у нас состоится первая встреча контактной группы Фото: EPA "Я уже поручил своим советникам, представителям в контактной группе, чтобы они немедленно организовали встречи и продолжили переговоры. Могу сказать, что 10 числа (января. – "ГОРДОН") у нас состоится первая встреча", – сказал Порошенко.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. О некоторых из освобожденных сепаратистов "ГОРДОН" рассказывал в публикации "Убийца украинского солдата, похититель нардепа и бежавший мэр. Что известно о сепаратистах, переданных ОРДЛО в рамках "большого обмена".Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья.Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев."Громадське" сообщало, что следующие переговоры относительно нового этапа обмена людьми могут начаться 17 января 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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