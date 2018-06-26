Ромов из лагеря на окраине Львова, на который напали подростки, не переселяли, отметила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.41 | комментариев: На лагерь ромов напали в ночь на 24 июня Фото: Igor Zinkevych / Facebook Она отметила, что ромов из лагеря не переселяли.Во Львовском горсовете агентству сообщили, что мэр города Андрей Садовый намеревался предоставить пострадавшим ромам временное жилье.Вечером 23 июня совершено набег на лагерь ромов на окраине Львова. В результате от ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Правоохранители задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Ряду задержанных сообщили о подозрении.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали участие в группировке "Трезвая и злая молодежь". По данным Zaxid.net, эта незарегистрированная организация является неонацистской группировкой, о которой ранее не упоминали СМИ.Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил набег. "Николетти выразил свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит как "расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – прокомментировала пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген.По мнению председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, за нападением на ромов во Львове может стоять Россия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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