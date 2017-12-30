|Пугачева надела траур на Новый год
|30.12.2017 17:20
|
Певица надела траур во время записи песни для новогоднего огонька. Причина траура по словам певицы в самой песне, которую она исполнила впервые.
Ранее сообщалось, что Пугачева не собирается выступать на корпоративах и «огоньках», но большой многомиллионный гонорар все изменил, передает со ссылкой на .
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram объявила о том, что снялась в новогоднем огоньке на Первом канале. Артистка исполнила песню Олега Влади «Я летала».
Сайт «Комсомольская правда» привел слова припева: «Я летала, летала, летала, Выше звезд и до самого дна. Сотни раз начинала сначала, Но опять оставалась одна. Я летала, летала, летала, Сквозь огонь и потоки дождя. Только неба огромного мало Без тебя, без тебя, без тебя».
Съемка проходила на крыше одного из отелей. Певица выглядела предельно лаконично: пышные рыжие волосы, черное пальто, черное платье в пол и минимум аксессуаров, компетентно сообщает издание.