Певица надела траур во время записи песни для новогоднего огонька. Причина траура по словам певицы в самой песне, которую она исполнила впервые.

Ранее сообщалось, что Пугачева не собирается выступать на корпоративах и «огоньках», но большой многомиллионный гонорар все изменил, передает со ссылкой на .

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram объявила о том, что снялась в новогоднем огоньке на Первом канале. Артистка исполнила песню Олега Влади «Я летала».

Сайт «Комсомольская правда» привел слова припева: «Я летала, летала, летала, Выше звезд и до самого дна. Сотни раз начинала сначала, Но опять оставалась одна. Я летала, летала, летала, Сквозь огонь и потоки дождя. Только неба огромного мало Без тебя, без тебя, без тебя».

Съемка проходила на крыше одного из отелей. Певица выглядела предельно лаконично: пышные рыжие волосы, черное пальто, черное платье в пол и минимум аксессуаров, компетентно сообщает издание.

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