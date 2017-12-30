Журналисты американского журнала The Ring сравнили бой между
украинцем Владимиром Кличко и бритацем Энтони Джошуа с третьим
поединком между Мохаммедом Али и Джоном Фрейзером, который прошел в
1975 году в Маниле (Филиппины). Бой Кличко с Джошуа стал поединком
года Фото: EPA Журналисты сравнили бой Кличко – Джошуа с
третьим поединком между Мохаммедом Али и Джоном Фрейзером, который
прошел в 1975 году в Маниле (Филиппины).По их словам, Кличко и
Джошуа продемонстрировали бой и силу духа, которые возродили
интерес к супертяжелой весовой категории в боксе.The Ring пишет,
что бой между британцем и украинцем был "эпохальным событием" и
заставил мир "остановиться".29 апреля супертяжеловес Джошуа в
Лондоне нокаутировал Кличко в 11-м раунде. Таким образом,
британец к своему поясу чемпиона IBF добавил вакантные титулы
чемпиона WBA и IBO.3 августа Кличко обнародовал видеообращение, в
котором объявил о завершении спортивной карьеры.
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