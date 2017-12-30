Журналисты американского журнала The Ring сравнили бой между украинцем Владимиром Кличко и бритацем Энтони Джошуа с третьим поединком между Мохаммедом Али и Джоном Фрейзером, который прошел в 1975 году в Маниле (Филиппины). Бой Кличко с Джошуа стал поединком года Фото: EPA Журналисты сравнили бой Кличко – Джошуа с третьим поединком между Мохаммедом Али и Джоном Фрейзером, который прошел в 1975 году в Маниле (Филиппины).По их словам, Кличко и Джошуа продемонстрировали бой и силу духа, которые возродили интерес к супертяжелой весовой категории в боксе.The Ring пишет, что бой между британцем и украинцем был "эпохальным событием" и заставил мир "остановиться".29 апреля супертяжеловес Джошуа в Лондоне нокаутировал Кличко в 11-м раунде. Таким образом, британец к своему поясу чемпиона IBF добавил вакантные титулы чемпиона WBA и IBO.3 августа Кличко обнародовал видеообращение, в котором объявил о завершении спортивной карьеры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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