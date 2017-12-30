Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он "очень хочет", чтобы в Украине закончилась война. Об этом он сообщил во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера, передает со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - заявил А.Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы локализовать эту проблему.

"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что А.Лукашенко хочет легализировать биткойн в Беларуси.

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