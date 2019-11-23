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Трамп заявил, что Помпео намерен уйти с поста госсекретаря
23.11.2019 10:30
Помпео намерен уйти с поста госсекретаря - Трамп Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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