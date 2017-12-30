Верховный суд отклонил иск оппозиционного политика Алексея Навального.

Навальный подавал иск из-за отказа допустить его к выборам президента России, передает со ссылкой на .

"Верховный суд России отклонил иск оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, суд признал законным и обоснованным решение Центрального избирательного комитета", - говорится в сообщении.

29 декабря, российский оппозиционер Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде отказ Центральной избирательной комиссии допустить его к выборам президента 2018 года.

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