Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

Организатор и исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете Петербурга задержан в субботу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "подозреваемый передан в Следственный комитет Российской Федерации для проведения дальнейших следственных действий".

Других подробностей в сообщении ФСБ не приводится.

Вечером в среду, 27 декабря, в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.