|Неизвестные в балаклавах залезли в дом Варфоломея в Стамбуле
|23.11.2019 11:33
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16 ноября 2019 года, когда Константинопольский патриарх Варфоломей был на встрече с греческими соотечественниками. В его дом забрались трое неизвестных, об этом сообщает стамбульская грекоязычная газета
Взломщиков заметила экономка, которая находилась в доме, кроме того, их зафиксировали камеры видеонаблюдения в доме.
Газета пишет, что "в последнее время появляется все больше статей и публикаций против Вселенского патриархата, в то время как несколько дней назад в Халки полугосударственное учреждение Фонд истории Турции организовало конференцию ненависти против патриархии и Халкинской богословской школы" и задается вопросом, может ли турецкое государство обеспечить должную безопасность патриарху.