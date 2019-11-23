Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что после смены идеологии в партии будет "два крыла". Об этом сообщает "Новое время" .

"Речь не идет о том, что мы меняем сильно нашу парламентскую адженду, потому что она в большинстве связана сейчас с экономическими реформами в классическом либеральном смысле", - сказал он.

Социалистические идеи партии, утверждает Корниенко, якобы будут заключаться в защите населения.

"В условиях, когда таких граждан не мало в Украине, у нас много пенсионеров, незащищенных категорий. И точно эту помощь надо правильно распределять, работать над тем, чтобы она распределялась более справедливо", - подчеркнул он.

В то же время Корниенко уточнил, что в "Слуге народа" будет "два крыла – одно правое, одно левое".

Нардепа Романа Иванисова, который был осужден за изнасилование, уже не смогут вернуть во фракцию "Слуга народа". Об этом также заявил глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

По словам Корниенко, Иванисов приостановил участие во фракции.

"... думаю, что после всей информации, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", - отметил он.

Как отметил Корниенко, часть проведет заседание 2 декабря, где решение в отношении Иванисова будет "формализовано".

Кроме того, он добавил, что им еще предстоит закрыть вопрос в отношении Анны Скороход и Антона Полякова.

Депутатов от партии "Слуга народа" хотят снова обучать в конце января.

Ранее "Корниенко" уже заявлял о том, что курсы будут, но тогда не называл тему и не давал никаких подробностей будущего обучения.

Курсы неформально назвали "Трускавец-2", но точную локацию, где пройдет мероприятие еще не назначили. Примечательно, что одну из тем тренинга посвятят цифровой грамотности, которая стала актуальной после скандалов с пранкером Джокером. "У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями – вероятно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности - Ред.) и пункт о декларировании."

Цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира