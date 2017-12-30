Вооруженный человек, захвативший отделение «Укрпочты» в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, информирует svodka.net.

«Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — рассказал Бех. Он также отметил, что дорожное движение близко места происшествия перекрыто.

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