|В захваченном харьковском отделении «Укрпочты» находятся 11 человек: среди них есть дети
|30.12.2017 17:38
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Вооруженный человек, захвативший отделение «Укрпочты» в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.
Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, информирует svodka.net.
«Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — рассказал Бех. Он также отметил, что дорожное движение близко места происшествия перекрыто.
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