Захватившему заложников в одном из отделений Укрпочты в Харькове правоохранители предложили сложить оружие, отпустить людей и сдаться, заявил член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" в Харькове Фото: newsroom.kh.ua "Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находилось девять человек. Там были сотрудники почты так и посетители. В том числе двое детей. Кто то успел позвонить 102 и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том что он берет всех в заложники", – написал Геращенко. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1581829171903924 Он напомнил, что сейчас отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции, "с грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры".Мужчине предложили сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям."Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову", – добавил Геращенко.30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находится девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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