|Антон Геращенко о захвате заложников в Харькове: Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться
|30.12.2017 17:38
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https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1581829171903924
Он напомнил, что сейчас отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции, "с грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры".Мужчине предложили сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям."Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову", – добавил Геращенко.30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находится девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.
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