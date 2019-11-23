Андрей Головачев

Стало известно, что МВФ потребовал принятия закона, который бы запрещал возвращения Приватбанка его бывшим владельцам. Иначе кредитов не будет.

Это подливает огромную бочку бензина в разрастающийся политический кризис в Украине и заставляет Зеленского сделать свой персональный выбор: он играет на стороне Коломойского или на стороне Украины. Если такой закон не будет принят, то Запад поставит на Зеленском крест и будет добиваться его скорейшего падения. Украина Коломойского-Богдана-Зеленского Западу не интересна.

Возврат Приватбанка нужен Коломойскому, чтобы отозвать судебный иск против самого себя в Лондоне, где ему сейчас реально угрожает конфискация всех его активов, которые уже заморожены.

Коломойский борется за свою собственность и свою свободу, а это очень сильный мотив для его предприимчивой натуры.!

Но МВФ категорически против такой перспективы и не готов прощать ИВК 5.5 млрд долл.

Если же Зеленский решиться по требованию МВФ принять такой Закон, то ему придется готовиться к ожесточенной борьбе с Коломойским , распаду фракции СН и досрочным выборам. Придется кончать играть роль Президента и становиться Президентом.

Решиться ли он на это? Скорее нет, чем да.

Складывается чувство, что Зеленский сильно зависит от Коломойского и причины этой зависимости мы вряд ли когда либо узнаем. Он будет тянуть время до последнего, почти до дефолта.

Коломойский понимает, что МВФ не отступит, договориться с ним невозможно. Поэтому поставил целью вообще разрушить отношения между Украиной и МВФ, как таковые. Нет отношений, нет требований МВФ по Привату. А внутри Украины Коломойский легко порешает все вопросы.

Это Порошенко мог препятствовать ему, а Зеленский - это не фигура. Это актер, играющий роль Президента.

В ход пошло все: атаки на правительство, фракцию СН, прослушки,сливы, аресты банкиров,обвинения минфина в создании финансовых пирамид, протесты работников завода против Приватбанка, сбор подписей за отставку Рябошапки и.тд.

К общей компании тотальной дискредитации всех и вся с радостью присоединились все каналы Медведчука с их дежурными спикерами.

И самое главное: группа Коломойского стремится внушить гражданам мысль, что чиновники МВФ и политики Запада это сплошь коррумпированные дельцы, которые только и думают как бы пустить украинцев по миру, забрать их землю за долги и заморить их высокими тарифами.

Многие простофили уже в это поверили.

Но это все еще цветочки. Ягодки будут позже. Я вполне допускаю громкие аресты высшего руководства НБУ или Минфине, то есть на том уровне , на котором ведутся переговоры с МВФ

МВФ ждет принятия закона. Премьер Гончарук уже определился со своей позицией и публично заявил, что возврат Привата бывшим собственникам невозможен. Зеленский все еще в раздумьях. После опубликования пленок с Трубой он оказался совсем в сложном положении.

В общем, как я и предполагал, Зеленский окажется самым слабым президентом и, если не уйдет досрочно, то принесет немало проблем и Украине, и себе самому. Виноват сам, потому что решился играть в сомнительные политические игры на пару с Коломойским. Большей глупости и придумать- то было сложно.