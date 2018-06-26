Ольга Герасимьюк просит освободить ее от должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

25 июня Ольга Герасимьюк подала председателю Нацсовета Юрий Артеменко заявление о своей отставке "из-за невозможности работать прозрачно" .

В заявлении Герасимьюк отмечает:

"Прошу освободить меня от занимаемой должности в Национальном совете в связи с невозможностью для меня работать в сложившихся обстоятельствах. На мой взгляд в органе создан неприемлемы для независимой регуляторной деятельности условия.

Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное, коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирован.

Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированы информации, которая носит клеветнический характер. Это подвергает и на определенные угрозы в условиях, когда в обществе подобные информационные вброс дезориентируют активное гражданское общество, направляя его оценки и действия в ложный сторону.

Но главное: такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите. Эти вопросы в течение 4 лет работы в Нацсовете я поднимала внутри регулятора часто, но ситуация только обострилась.

Европейские стандарты в медиа, защита независимости в принятии решений, объективность и прозрачность, наконец этика и мораль - это те принципы, которые я буду отстаивать.

Сегодня я нет другого способа, как подать в отставку из органа, где это стало невозможным " .

Фото: detector.media

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко отметил, что действовать будут по закону.

"Член Национального совета имеет право подать такое заявление. Но по закону решение об отставке должен принять Национальный совет на своем заседании" , - цитирует Артеменко "Детектор медиа".

Ольгу Герасимьюк избрали членом Нацсовета по квоте Верховной Рады 4 июля 2014. В члены Нацсовета ее выдвинули депутатская часть УДАР и Национальный союз журналистов Украины.

7 июля 2014 Нацсовет избрал своим председателем Юрия Артеменко, а первым заместителем председателя - Ольгу Герасимьюк.