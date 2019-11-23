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Экологам не удается ликвидировать последствия крушения танкера около Одессы
23.11.2019 12:38
Сотрудники экологических служб Украины не могут приступить к ликвидации последствий аварии танкера "Delfi"
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Теги:
происшествия
события
украина
последствий
аварии
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