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Экологам не удается ликвидировать последствия крушения танкера около Одессы
23.11.2019 12:38
Сотрудники экологических служб Украины не могут приступить к ликвидации последствий аварии танкера "Delfi" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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