В карманах пальто нашли четыре конверта с наличными

Сотрудница секонд-хенда проверяла одежду и обнаружила в карманах пальто 4 конверта с наличными, - сообщает Algemeiner.

Она сообщила об этом своей руководительницы, которая приказала найти и связаться с тем, кто передал пальто магазина.

Ею оказалась 78-летняя жительница Далласа, вдова, отдала в секонд-хенд пальто мужа после его смерти.

На одном из конвертов было написано, по которому работники секонд-хенда смогли найти женщину.

Владелица магазина признается, что они могли забрать эти деньги себе. " Но это было бы неправильно, мы решили вернуть их", - рассказала она.