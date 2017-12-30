|В США женщина сдала пальто в секонд-хенд с $ 17 тысячами в кармане
|30.12.2017 17:38
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В карманах пальто нашли четыре конверта с наличнымиСотрудница магазина секонд-хенда в Далласе, Техас, обнаружила в кармане старого пальто $ 17000, деньги вернули владелице одежды.
Фото: Screenshot / WFAA
Сотрудница секонд-хенда проверяла одежду и обнаружила в карманах пальто 4 конверта с наличными, - сообщает Algemeiner.
Она сообщила об этом своей руководительницы, которая приказала найти и связаться с тем, кто передал пальто магазина.
Ею оказалась 78-летняя жительница Далласа, вдова, отдала в секонд-хенд пальто мужа после его смерти.
На одном из конвертов было написано, по которому работники секонд-хенда смогли найти женщину.
Владелица магазина признается, что они могли забрать эти деньги себе. " Но это было бы неправильно, мы решили вернуть их", - рассказала она.
Женщина, которой вернули деньги, сказала, что понятия не имела о средствах. По ее мнению, деньги мог скрыть ее покойный муж. В знак благодарности она передала магазина $ 1000.
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