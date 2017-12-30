Развлекательный сайт TC Candler опубликовал рейтинг самых красивых людей мира в 2017 году. Рейтинг составляется каждый год на основе мнения независимых критиков, передает со ссылкой на .

На YouTube-канале TC Candler были опубликованы видео с рейтингом 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces, в которых показаны наиболее привлекательные люди по итогам года.

Так, согласно мнению экспертов самой красивой женщиной в этом году стала модель, актриса и певица Лиза Соберано. Вторую строчку заняла ее коллега Тилан Блондо, а третью — певица и танцовщица Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

Стоит отметить, что в первую пятерку попали также актриса Сара Годон, ее коллега Голшифте Фарахани и модель Джордан Данн.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира