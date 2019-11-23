Об этом сообщает The Local.

"Судно, которое может датироваться эпохой викингов и было построено более 1000 лет тому назад, недавно обнаружили в западной части Норвегии в округе Ромсдал. Открытие было сделано с помощью георадара", - говорится в сообщении.

В дополнение к кораблю археологи из Норвежского института изучения культурного наследия (NIKU) обнаружили остатки корабля на острове Эдей.

Министр климата Норвегии Ола Элвестуэн сказал, что открытие имеет «как национальное, так и международное значение".

Следует отметить, что локация, где был обнаружен корабль, расположена на судоходном пути в Тронхейм, близко от того места, где король Харальд Ферхейр, как утверждается, участвовал в двух морских сражениях, завоевав королевскую власть в Норвегии в конце 800-х годов.

Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в NIKU и знаток по кораблям викингов, сказал, что "пока слишком рано говорить что-то определенное о возрасте корабля, но ему более 1000 лет".

Обломки корабля находятся чуть ниже верхнего слоя почвы в районе, где ранее был курган.

Также археологи обнаружили следы поселений, но пока еще не датировали их.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира