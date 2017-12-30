Подозреваемого в совершении теракта в российском Санкт-Петербурге
передали Следственному комитету РФ. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке ФСБ заявила о задержании причастного к взрыву в
Санкт-Перербурге Фото: EPA "30 декабря установлен и задержан
организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного
взрывного устройства", – сообщила пресс-служба
ФСБ.Подозреваемого передали Следственному комитету
РФ.27 декабря в супермаркете "Перекресток" в
Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадало 13
человек. Самодельная бомба с поражающими элементами была
заложена в камере хранения.Следственный комитет РФ по
Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по статье о
покушении на убийство двух и более лиц общеопасным
способом. Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил,
что взрыв был терактом.29 декабря ответственность за
теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.
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