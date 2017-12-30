Подозреваемого в совершении теракта в российском Санкт-Петербурге передали Следственному комитету РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ФСБ заявила о задержании причастного к взрыву в Санкт-Перербурге Фото: EPA "30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства", – сообщила пресс-служба ФСБ.Подозреваемого передали Следственному комитету РФ.27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадало 13 человек. Самодельная бомба с поражающими элементами была заложена в камере хранения.Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что взрыв был терактом.29 декабря ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки декабря подозреваемого произошел заявила фсб Теги: мир