Официальный комментарий размещен на сайте ВСЛ.

"Нам важно показать, что украинский культурный продукт, а именно книжный - самодостаточный и конкурентоспособный на всех рынках. Популяризировать украинскую книгу - это хорошо. Популяризировать украинскую культуру - хорошо. И на вражеской территории также. Такова культурная борьба и пропаганда", - говорится в комментарии.

В издательстве подчеркнули, что принципиально не издают и не популяризируют российских книг, не посещают территорию России. Зато хотят, чтобы украинскую книгу знали и признавали везде, как и наше государство.

Как отметили в ВСЛ, права на издание серии книг творческой мастерской «Аграфка», «Голосно, тихо, пошепки» и «Я так бачу» приобрели 22 страны, между которых Япония, Франция, Испания, ОАЭ. И решение о продаже прав российском издательству «МИФ» было непростым.

"Этот шаг мы воспринимаем как возможность продемонстрировать, насколько сильным является украинский культурный продукт. В российском информационном кругу насажены стереотипы об Украине ограниченной, бестолковой, ни на что не способной. А здесь издание украинской книги, которая победила на многих конкурсах в мире, издана на многих языках, как свидетельство того, что украинская книга крутая. Причем это книга, где есть фотография из Довженкового фильма с указанием, что это способный украинский режиссер", - комментируют в издательстве.

Кроме этого, в документе отмечается, что согласно договору с издательством «МИФ», реализация этих книг на русском языке запрещена на территории Украины. Сейчас издательство прилагает усилия, чтобы выяснить ситуацию и не допустить факта продажи этих изданий в русском переводе в Украине.

В то же время в ВСЛ считают, что эта ситуация должна стать поводом для обсуждения проблемы двойных стандартов.

"Более трети украинского рынка до сих пор занимает российская книга. За последние годы в Украине вышли десятки книг, переведенных с русского, права на которые приобретены в России и налоги с которых также заплачены украинскими деньгами. Кроме этого, так сложилось исторически, что каждая, наверное, десятая книга иностранных авторов в Украине покупается через «Литературное агентство Синопсис, с отделениями в Лондоне и Москве», которое «на территории России, Украины и стран Балтии является субагентом наиболее влиятельных издательств и литературных агентств Великобритании, США и Европейских стран»", - отметили в ВСЛ.

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация о том, что ВСЛ продало права на свои книги в Россию и теперь их можно приобрести в Украине на русском языке.

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