|Пограничники выделили дополнительные полосы для авто на границе
|30.12.2017 17:46
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Самая большая очередь сегодня на пункте пропуска "Краковец"Чтобы уменьшить ажиотаж на украинском-польской границе рабочие Госпогранслужбы выделили дополнительные полосы движения для автомобилей.
Фото: Courtesy Photo
Усиленно склады пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование о организованы туристические группы" , - сообщили в Госпогранслужбы.
" При этом вчера вечером фиксировалось накопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска" Краковец "(около 200 автомобилей)," Рава-Русская "(100 автомобилей) и" Устилуг "(70 автомобилей)", - говорится в сообщении.
По информации Госпогранслужбы, по состоянию на 12:30 большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.
Кроме того, пограничники советуют пользоваться специальным сервисом для отслеживания ситуации на границе.
Напомним, по состоянию на 27 декабря безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тыс. Украинских.