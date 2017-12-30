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Пограничники выделили дополнительные полосы для авто на границе
30.12.2017 17:46
Пограничники выделили дополнительные полосы для авто на границе
Самая большая очередь сегодня на пункте пропуска "Краковец"
Чтобы уменьшить ажиотаж на украинском-польской границе рабочие Госпогранслужбы выделили дополнительные полосы движения для автомобилей.
Пограничники выделили дополнительные полосы для авто на границе Фото: Courtesy Photo

Усиленно склады пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование о организованы туристические группы" , - сообщили в Госпогранслужбы.

При этом вчера вечером фиксировалось накопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска" Краковец "(около 200 автомобилей)," Рава-Русская "(100 автомобилей) и" Устилуг "(70 автомобилей)", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, по состоянию на 12:30 большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.

Кроме того, пограничники советуют пользоваться специальным сервисом для отслеживания ситуации на границе.

Напомним,  по состоянию на 27 декабря безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тыс. Украинских.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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