Самая большая очередь сегодня на пункте пропуска "Краковец"

Усиленно склады пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование о организованы туристические группы" , - сообщили в Госпогранслужбы.

" При этом вчера вечером фиксировалось накопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска" Краковец "(около 200 автомобилей)," Рава-Русская "(100 автомобилей) и" Устилуг "(70 автомобилей)", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, по состоянию на 12:30 большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.

Кроме того, пограничники советуют пользоваться специальным сервисом для отслеживания ситуации на границе.