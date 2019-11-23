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Аэропорт "Львов" возобновил работу после происшествия с самолетом
23.11.2019 13:50
Во Львове возобновил работу международный аэропорт Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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