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Аэропорт "Львов" возобновил работу после происшествия с самолетом
23.11.2019 13:50
Во Львове возобновил работу международный аэропорт
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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