Обязательная фиксация биометрических данных в пунктах пропуска
через государственную границу с 1 января следующего года будет
осуществляться у иностранцев из 70 стран и лиц без гражданства. Их
перечень обнародовало Министерство иностранных дел Украины,
передает
Перечень выглядит следующим образом:
- Алжирская Народная Демократическая Республика
- Республика Ангола
- Исламская Республика Афганистан
- Народная Республика Бангладеш
- Республика Бенин
- Республика Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Республика Бурунди
- Социалистическая Республика Вьетнам
- Габонская Республика
- Исламская Республика Гамбия
- Кооперативная Республика Гайана
- Республика Гана
- Гвинейская Республика
- Республика Гвинея-Бисау
- Республика Экваториальная Гвинея
- Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея
- Республика Джибути
- Государство Эритрея
- Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
- Арабская Республика Египет
- Йеменская Республика
- Республика Замбия
- Республика Зимбабве
- Республика Ирак
- Исламская Республика Иран
- Хашимитское Королевство Иордания
- Республика Кабо-Верде
- Республика Камерун
- Республика Кения
- Кыргызская Республика
- Союз Коморских Островов
- Республика Конго
- Демократическая Республика Конго
- Корейская Народно-Демократическая Республика
- Республика Кот-д'Ивуар
- Королевство Лесото
- Республика Либерия
- Ливанская Республика
- Государство Ливия
- Исламская Республика Мавритания
- Республика Мадагаскар
- Республика Малави
- Республика Мали
- Королевство Марокко
- Республика Мозамбик
- Республика Намибия
- Республика Нигер
- Федеративная Республика Нигерия
- Исламская Республика Пакистан
- Палестина
- Российская Федерация
- Республика Южный Судан
- Республика Руанда
- Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
- Королевство Свазиленд
- Республика Сенегал
- Сирийская Арабская Республика
- Федеративная Республика Сомали
- Республика Судан
- Республика Сьерра-Леоне
- Республика Таджикистан
- Объединенная Республика Танзания
- Тоголезская Республика
- Королевство Тонга
- Тунисская Республика
- Республика Уганда
- Центральноафриканская Республика
- Чад
- Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
Напомним, МИД предупредил, что биометрические данные россиян
будут фиксировать на границе с 1 января.
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