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НБУ сократил продажу валюты в полтора раза
23.11.2019 14:08
НБУ сократил продажу валюты в полтора раза Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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