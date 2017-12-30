Начальник полиции Харьковской области Олег Бех заявил в эфире "112 Украина", что требования неизвестного, захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.

По словам Беха, около 14:40 неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко.

"По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – добавил Бех.

В то же время корреспондент "УП" с места событий сообщает, что полиция проверяет людей, которые собрались возле почтового отделения.

Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Также корреспондент "112 Украина" сообщила о том, что на место происшествия уже прибыл полицейский спецназ "КОРД".

Напомним, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.

По предварительной информации, в заложниках у мужчины находится 11 человек: 9 взрослых и двое детей.

Харьковская полиция и управление Службы безопасности работают в усиленном режиме из-за захвата отделения "Укрпочты". Об этом сообщил в комментарии "112 Украина" нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"И полиция, и СБУ Харькова переведены на усиленный режим несения службы. Все вызваны из отпусков, все подняты по команде, что есть угроза терроризма. Однако, мы подозреваем, что это скорее только локальный случай. Просто отдельный гражданин решил перед Новым годом ограбить почту, получить деньги. За это придется отвечать", - заявил Геращенко.

Он подчеркнул, что происходящие события оперативно отслеживаются главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Нацполиции Сергеем Князевым. Им обо всем докладывают по телефону.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира