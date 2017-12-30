В КНДР заявили, что власть президента США Дональда Трампа
"цепляется за сверхжестокую враждебную политику" и из-за этого с
начала 2017 года Корейский полуостров стал центром внимания
международного сообщества. В КНДР заявили, что не изменят свою
позицию относительного ядерного оружия Фото: EPA В КНДР заявили,
что власть президента США Дональда Трампа "цепляется за
сверхжестокую враждебную политику" и из-за этого с начала 2017 года
Корейский полуостров стал центром внимания международного
сообщества."Будем продолжать наращивать самозащитную оборонную сила
и способность к превентивному удару со стержнем ядерными
вооруженными силами, пока будут продолжаться ядерная угроза и
шантаж со стороны США и их сателлитов", – говорится в
сообщении.ЦТАК перечислило все ракетные пуски и ядерные испытания
КНДР в 2017 году и вспомнило о санкциях Совбеза ООН и западных
стран.В КНДР подчеркнули, что не стоит ожидать каких-либо
изменений ее позиции.С 2006 года Северная Корея произвела
шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела
запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа
"Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына,
это стало завершением процесса создания "государственных
ядерных сил" КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил
новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе
делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.
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