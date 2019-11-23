Россия провела кампанию с целью представить доказательства вмешательства украинцев в американские выборы в 2016 году, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, эта тема обсуждалась на брифинге, в котором участвовали сотрудники американской разведки и сенаторы.

Как отмечает NYT, Россия пытается переложить ответственность за вмешательство в американские выборы с себя на Украину, например, взлом почтовых серверов Демократической партии, тогда как на самом деле украинское влияние было минимальным — кандидатуру Трампа на Украине критиковали мало.

По данным NYT, информация о вмешательстве Украины передавалась сотрудниками российской разведки российским и украинским олигархам и бизнесменам, которые потом передавали ее американским политикам и журналистам.

По словам источников NYT , Россия вела эту кампанию несколько лет, ее целью было представить украинские власти в «очень плохом свете».

Впоследствии эта информация, которую NYT называет «грязным маревом», добралась до окружения Трампа, который обсуждал украинское вмешательство с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Его разговор с Зеленским и просьба о расследовании в отношении сына американского политика Джо Байдена, который работал на Украине, стали основой для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа.

Бывший советник Трампа по России Фиона Хилл во время своих показаний в Палате представителей США назвала информацию о вмешательстве Украины в американские выборы «политически мотивированным вымыслом».

В конце октября украинский суд возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро в выборы президента США в 2016 году. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявлял о наличии доказательств украинского вмешательства.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы и ввели санкции против сотрудников «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей». Трамп заявлял о личной ответственности Путина.

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