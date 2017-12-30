В субботу, 30 декабря, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла Елене Остапенко из Латвии в выставочном матче турнира Mubadala World Tennis Championships в Абу-Даби, который стал для американской теннисистки первым после рождения первенца, сообщает Корреспондент .

Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, 5:10.

Стоит отметить, что ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Напомним, что Серена Уильямс не выступала на турнирах WTA с января 2017 года, после победы на Открытом чемпионате Австралии. 1 сентября 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-служба женского теннисного тура (WTA) подвела итоги сезона и назвала пять лучших матчей года. Поединок первой ракетки Украины против теннисистки из Франции Каролин Гарсии на соревнованиях "China Open" в Пекине длился 3,5 часа и занял первое место.

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