|Уильямс проиграла Остапенко в первом матче после декрета
|30.12.2017 18:01
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В субботу, 30 декабря, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла Елене Остапенко из Латвии в выставочном матче турнира Mubadala World Tennis Championships в Абу-Даби, который стал для американской теннисистки первым после рождения первенца, сообщает Корреспондент.
Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, 5:10.
Стоит отметить, что ранее спортсменки друг с другом не встречались.
Напомним, что Серена Уильямс не выступала на турнирах WTA с января 2017 года, после победы на Открытом чемпионате Австралии. 1 сентября 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-служба женского теннисного тура (WTA) подвела итоги сезона и назвала пять лучших матчей года. Поединок первой ракетки Украины против теннисистки из Франции Каролин Гарсии на соревнованиях "China Open" в Пекине длился 3,5 часа и занял первое место.
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