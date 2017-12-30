|Пограничники выделили дополнительные полосы движения для авто
|30.12.2017 18:03
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Пограничники предусмотрели дополнительные рабочие места и полосы движения для авто.
Полосы добавили с целью уменьшения очередей на границе в новогодние праздники, сообщили на сайте Государственной пограничной службы, передает со ссылкой на .
"Усиленно склады изменений пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование о организованы туристические группы и т.д.", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки пограничники оформили 265 тысяч человек и 56 тысяч транспортных средств, больше предыдущий день.
По информации Госпогранслужбы, сейчас большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.
На границе с Польшей и Словакией образовались километровые очереди за возвращение Украинской домой на праздники.