Пограничники предусмотрели дополнительные рабочие места и полосы движения для авто.

Полосы добавили с целью уменьшения очередей на границе в новогодние праздники, сообщили на сайте Государственной пограничной службы, передает со ссылкой на .

"Усиленно склады изменений пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование о организованы туристические группы и т.д.", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки пограничники оформили 265 тысяч человек и 56 тысяч транспортных средств, больше предыдущий день.

По информации Госпогранслужбы, сейчас большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.

На границе с Польшей и Словакией образовались километровые очереди за возвращение Украинской домой на праздники.

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