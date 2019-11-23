В Малайзии задержали судно с 22 украинцами: в МИД отреагировали - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Малайзии задержали судно с 22 украинцами: в МИД отреагировали
23.11.2019 15:21
Задержание судна с украинцами в Малайзии - Василий Кирилич прокомментировал ситуацию
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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