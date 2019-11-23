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Законом хотят определить три коренных народа Украины
23.11.2019 15:35
В проекте закона сказано о крымских татарах, караимах и крымчаках, как коренных народах Украины, но проект еще совершенствуется, говорит представитель президента в АР Крым.

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Крымских татар, караимов и крымчаков определили в новом законопроекте как коренные народы Украины. Об этом рассказал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в интервью LB.ua 22 ноября.

“В том проекте, который был наработан ранее, и который мы совершенствуем, речь идет о трех коренных народах - крымских татарах, караимах, крымчаках. Правда, пока не решили, мы зафиксируем только эти три народа как коренные или сделаем список открытым, определив признаки коренных народов“, - рассказал Кориневич.

Коренные народы - народы, проживающие в многоэтнических обществах, являющиеся потомками тех, кто населял страну испокон веков, и не имеющие собственного государства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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